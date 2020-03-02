Депутат ЗакСа об СКК: «Определенные люди готовили кровлю к аварии»

Рассудов заявил, что чиновники постоянно лгали, говоря о реконструкции объекта.

Об этом стало известно сегодня, 2 марта. Обо всем gazeta.spb.ru сообщил депутат ЗакСа Александр Рассудов. Он рассказал, что чиновники часто врали, когда дело касалось реконструкции СКК «Петербургский». Сложившуюся ситуацию он назвал возмутительной, а ложь властей – системной. Рассудов отметил, что по документам под реконструкцией изначально подразумевался снос. Поэтому, уверяет депутат, судьба здания была предопределена.

Его также возмутило то, что компании, которая занялась сносом, получит за работу аж 10 миллиардов рублей. Рассудов отметил, что во время работ погиб молодой человек, и что ни он, ни петербуржцы не согласны платить за такое.

Напоминаем, что горожане и правда высказывались против ликвидации СКК – они собирали подписи и устраивали акции, но ничего не помогло.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что инициаторы расследования сноса СКК ответили на отказ. За проведение процедуры проголосовали четыре члена комитета, против — восемь. Результат этот был ожидаем, подчеркнул Резник.