В Москве посадили убийцу блогера, чье тело нашли в чемодане

В Москве посадили убийцу блогера, чье тело нашли в чемодане
Погибшая была обнаружена в чемодане. Фото: pixabay

Мужчина отсидит в тюрьме девять лет. Его признали виновным в убийстве.

Об этом стало известно сегодня, 2 марта. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на старшего помощника руководителя столичного ГСУСК России Юлию Иванову. Жителя Подмосковья признали виновным в убийстве девушки-блогера, за которой наблюдали в сети более ста тысяч человек, и приговорили его к девяти годам колонии. Его также будет наблюдать врач-психиатр.

Напоминаем, что все случилось летом 2019 года. Тело девушки в чемодане обнаружили в одной из комнат – на нем обнаружили колото-резаные ранения в области грудной клетки. Обвиняемый признался в совершенном преступлении и заявил, что нанес удары в ходе ссоры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Савичева возмущена реакцией блогерши Диденко на трагедию в ее семье. Певица не понимает, почему женщина продолжает сидеть в интернете и выкладывать «сториз».

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