Продюсер Матвиенко рад, что Little Big поедет на «Евровидение»

Он, как и многие другие, согласен с тем, что группе удастся хорошо представить Россию.

Об этом стало известно сегодня, 2 марта. Обо всем сообщают РИА Новости, цитируя слова композитора и продюсера Игоря Матвиенко. Он заявил, что остался доволен выбором Первого канала. Таких участников он Матвиенко назвал «идеальными».

«Я очень доволен»,

— признался продюсер, который еще в 2019 году говорил о возможном участии Little Big и Антохи МС в «Евровидении».

Также «за» высказалась продюсер Яна Рудковская – она убеждена, что на конкурс должен ехать либо Дима Билан, либо петербургская группа. Ребята точно устроят грандиозное шоу и даже могут привести конкурс в Россию, считает Рудковская.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дима Билан спустя два месяца посмотрел свое интервью и обомлел.