Меган Маркл хочет стать супергероиней

Она требует у агентов найти для нее хотя бы небольшую роль в супергеройском фильме.

Об этом стало известно 2 марта. Обо всем сообщает издание Daily Mail. Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что хочет сняться в суперблокбастере и примерить на себя роль чудо-воительницы. Сейчас ее агенты разыскивают для нее место в одном из фильмов, непонятно, насколько удачно продвигаются поиски.

«Меган понимает, что не сможет стать ведущей актрисой фильма, поэтому хочет роль в ансамбле», — сообщает источник издания.

Отмечается, что Маркл хочет заработать денег и не ищет лишней славы. При этом в компании Disney раздумывают о том, насколько выгодно для нее сотрудничество со скандальной персоной.

«Меган нуждается в Disney больше, чем Disney нуждается в Меган»,

— говорится представитель студии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отец Меган Маркл считает поведение дочери «оскорблением для всего британского народа».