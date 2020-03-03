Обвинение просит два года для избившего Шамсутдинова срочника

Обвинение просит два года для избившего Шамсутдинова срочника
Солдат. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Гособвинение попросило Читинский военный гарнизонный суд приговорить призвавшегося в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами срочника Руслана Мухатова к двум годам лишения свободы и назначить ему штраф в размере 30 тыс. рублей. . Прокурор попросил суд принять во внимание то, что Мухатов признал вину и извинился перед потерпевшими, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что обвиняемый по приказу сержанта заставлял сослуживцев выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке, а также пнул Шамсутдинова, когда он пошел курить в неположенное время.

Напомним, 25 октября произошла стрельба на территории войсковой части 54160 в поселке Горный. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по другим военнослужащим. В результате стрельбы погибли два офицера, военнослужащие по контракту и солдаты-срочники.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По версии Минобороны, причиной стрельбы мог стать «нервный срыв из-за личных проблем. СМИ писали, что молодой человек мог совершить преступление из-за дедовщины.

По делу о неуставных отношениях Шамсутдинов признан потерпевшим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комиссия Министерства обороны России, проводящая проверку в поселке Горный в Забайкальском крае после инцидента, когда были убиты восемь военнослужащих, назвала причину произошедшего.

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