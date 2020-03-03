Утром 3 марта Петербург накроет туманом

Утром 3 марта петербуржцев ожидает густой туман.

Такое погодное явление будет наблюдаться в ближайшие 1-2 часа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», видимость составит 500 метров или менее.

Спасатели предупреждают водителей проявлять особое внимание на дорогах, поскольку туман повышает вероятность ДТП. Во время езды в тумане нельзя включать дальний свет, резко маневрировать и тормозить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что спасатели предупредили жителей Петербурга о густом тумане, который пробудет в городе еще около суток. Автомобилистов просят быть внимательнее.