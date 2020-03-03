Доставщик сухого льда рассказал подробности трагедии на дне рождения блогера в Москве

Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в одном из банных комплексов в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.

«Я говорю ему: «Будьте аккуратней там, не обожгитесь не замерзните, он (сухой лед.– Прим. ред.) же холодный». Он ответил, что бассейн с подогревом, и он все знает, поскольку не первый раз сталкивается со льдом», – рассказал он, сообщает телеканал «360».

Страшное происшествие произошло 28 февраля во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко. По официальным данным, скончались три человека, в том числе ее муж. Еще два человека госпитализированы. В СК возбудили уголовное дело по статье УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Диденко и ее друзья проводили время в банном комплексе в Москве. В один из бассейнов высыпали сухой лед, после чего люди начали туда прыгать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что блогер Екатерина Диденко отмечала свой день рождения в кругу друзей, когда произошло страшное. Двое гостей получили ожоги от сухого льда, который засыпали в бассейн банного комплекса.