Посетитель бара на Гражданском чуть не лишился пальца в потасовке

Посетитель бара на Гражданском чуть не лишился пальца в потасовке
Мужчина получил резанную рану пальца. Фото: pixabay.com

В одном из баров на Гражданском проспекте в Петербурге произошла стрельба. После потасовки задержаны два мужчины 29 и 34 лет.

По предварительным данным, 34-летний мужчина вступил в конфликт с группой отдыхающих. После словесной перепалки он достал травматический пистолет и направил его на 33-летнего мужчину, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина оказал сопротивление агрессивному оппоненту, в результате чего был произведен произвольный выстрел. После этого 29-летний мужчина ударил 33-летнего ножом по руке. Из бара два злоумышленника скрылись.

Пострадавший обратился в больницу с резанной раной пальца левой кисти. После оказания медицинской помощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Злоумышленники были задержаны. У них изъят травматический пистолет с патронами. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у клуба на улице Генерала Симоняка произошла массовая драка.

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Посетитель бара на Гражданском чуть не лишился пальца в потасовке