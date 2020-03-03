Более 40% россиянок не собираются отмечать 8 марта

Более 40% россиянок не намерены отмечать Международный женский день 8 марта.

Согласно опросу проекта Hi-chef от Mail.ru Group, 41% россиянок не собираются готовить праздничный ужин, сообщает РИА «Новости». Однако 51% еще не сделали свой выбор, только 8% уже подготовили полное меню на праздник.

Каждая десятая представительница прекрасного пола отметила, что праздничный ужин приготовит ее любимый человек. В ходе опроса также выяснилось, что 47% никогда не получали подобного подарка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что хитом современных подарков стали съедобные букеты. По мнению эксперта по этикету Элеоноры Басмановой, женщине нужно подарить эмоцию и избегать вещей, которые вернут ее в будни. Эксперт отметила, что не стоит вручать и стандартные парфюмерные или подарочные наборы.