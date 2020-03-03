Букет из колбас назвали одним из лучших подарков на 8 марта

Букет из колбас назвали одним из лучших подарков на 8 марта
Колбаса. Фото: pixabay

Хитом современных подарков стали съедобные букеты. По мнению эксперта по этикету Элеоноры Басмановой, женщине нужно подарить эмоцию и избегать вещей, которые вернут ее в будни.

Эксперт отметила, что не стоит вручать и стандартные парфюмерные или подарочные наборы. Такие подарки дают понять, что даритель не захотел даже напрячься и подумать о желаниях и увлечениях женщины.

Как сообщили «РИА Новости», Басманова добавила, такие популярные подарки, как букеты из продуктов, фруктов или итальянских колбас будут уместны как в деловой, так и в домашней обстановке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за китайского коронавируса Twitter переводит сотрудников на удаленную работу.

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8 марта букет подарок
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