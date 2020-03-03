Жириновский озвучил дату вступления в силу новой Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда новая Конституция РФ может вступить в силу. По его словам, это произойдет после подписания президентом 27 апреля.

Он отметили, что после голосования 22 апреля понадобится 2-3 дня на подведение итогов и 25 апреля президент подпишет указ.

«С понедельника, 27 апреля, мы живем по конституции уже улучшенной», — сказал Жириновский, сообщает РИА «Новости».

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. Это день объявлен выходным.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений. Поправки коснутся законодательной, исполнительной и судебной властей. Так, президент призвал утвердить приоритет Конституции, позволяющий подчинять условия международных договоров и органов на территории страны требованиям Конституции РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.