Благоустройством «Новокрестовской» может заняться «Газпром»

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"Новокрестовскую" могут разрешить переименовать в "Зенит". Фoто: Wikipedia

Смольный обсуждает с «Газпромом» вероятность того, что структуры холдинга займутся благоустройством станции метро «Новокрестовская».

Кроме прочего, «Газпром» возьмет на себя ответственность за устранение неполадок и недоделок на «Новокрестовской». В свою очередь, власти Санкт-Петербурга готовы предоставить спонсору сине-бело-голубых разрешение на переименование станции в «Зенит».

О проведении переговоров, ссылаясь на правительственные источники, пишет «Коммерсантъ». Общая сумма затрат на ремонт и благоустройство станции пока неизвестна. При этом завершить работы необходимо до начала чемпионата Европы по футболу, первый матч в рамках турнира Северная столица примет уже 13 июня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о новом контракте, который Семак должен заключить с петербургским клубом этим летом.

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