ТСЖ погасило долг по зарплате перед тремя работниками

В Центральном районе Петербурга ТСЖ «Невский 126-2» погасило задолженность по заработной плате перед тремя работниками. Деньги были выплачены после вмешательства прокуратуры.

Общая сумма долга составляла 90 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе прокуратуры. Наличие задолженности было выявлено в ходе проверки. Информация о нарушении поступила от Управления Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти.

Было возбуждено дело об административном правонарушении. В адрес руководителя ТСЖ было направлено представление об устранении о нарушении.

«Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена», — уточнили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за невыплату зарплаты судят экс-гендиректора одной из коммерческих структур.