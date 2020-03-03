В деревне Ленобласти на улице обнаружили подростка в коме

В деревне Раздолье Приозерского районе Ленинградской области на улице обнаружили 15-летнего мальчика в бессознательном состоянии.

Позже выяснилось, что юноша впал в кому. Его заметили вечером понедельника, 2 марта. По сведениям правоохранительных органов, пострадавшего пятнадцатилетнего подростка госпитализировали, пишет 47news. По какой причине мальчик оказался в таком состоянии на улице и в течение какого времени он находился там, неизвестно.

Сейчас с произошедшим разбираются полицейские. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства чрезвычайного происшествия. Текущее состояние подростка также остается неизвестным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Петербурга стала фигуранткой уголовного дела после того как её двухлетний ребенок в одиночестве находился на балконе, пока нетрезвая мать отсыпалась.