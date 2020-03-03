«Ночлежка» набирает волонтеров «Эспресс-помощи» в Петербурге и Москве

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"Ночлежка" ищет волонетров для акции "Эспресс-помощь". Фото: espress-help.ru

Благотворительная организация «Ночлежка» ищет волонтеров для акции «Эспресс-помощь». Провести её планируют 16 мая в Москве и Петербурге.

«Эспресс-помощь» — акция, которая проходит дважды в год. В этот деньги деньги от продажи кофейных напитков в заведениях-участниках будут направлены на помощь бездомным.

«Тринадцать предыдущих акций «Эспресс-помощи» принесли «Ночлежке» 3 млн 711 тыс. 843 рубля. Этих денег хватило, чтобы помочь 400 людям», — отметили в «Ночлежке».

Организация ищет волонтеров для работы с кафе, которые будут приглашать новые заведения к участию в акции, для организации мастер-классов и для оказания услуг по продвижению в соцсетях.

Для того, чтобы присоединиться к команде волонтеров, не обязательно жить в Москве или Петербурге. Вся работа ведется онлайн.

Ранее глава благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин рассказал, почему в Москве открыть приют оказалось сложнее, чем в Петербурге.

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