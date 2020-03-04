Менеджер объяснил, почему ушел из Little Big после новости об участии в Евровидении

PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов покинул музыкальный коллектив. Он сообщил об этом в Facebook.

Произошло это спустя сутки после того, как было объявлено, что Little Big поедут на Евровидение в этом году.

«Закончил работать в компании Little Big», – заявил Орехов.

После этого заявления некоторые пользователи соцсети стали писать, что он якобы принял такое решение из-за новости об участии группы в Евровидении. Сам Орехов называет это слухами.

«Я ушел из Little Big не из-за Евровидения», – отметил он.

Напомним, 2 марта в программе «Вести» на Первом канале сообщили, что от России на «Евровидение 2020» поедет петербургская группа Little Big.

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году. Свое решение Билан объяснил тем, что организаторы не выполнили свои условия, а у него самого появились другие планы.