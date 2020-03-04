Ученые рассказали, какая категория людей меньше всего подвержена заражению коронавирусом

Реже всего коронавирусом заражаются дети и подростки.

Специалисты проанализировали более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19, которые произошли в период до 11 февраля 2020 года. Выяснилось, что на долю новорожденных, детей, подростков и молодых людей до 19 лет приходится лишь по 1% случаев заболевания, сообщают «Известия».

При этом ученые отмечают, что достоверной информации пока нет, этот вопрос нуждается в проработке.

Директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова отмечает, что дети и подростки лучше защищены от коронавируса из-за особенностей иммунной системы. Она добавила, что в группе риска находятся пожилые люди.

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 80 270 человек. Число жертв выросло до 2981. При этом почти 50 тысяч вылечились и выписаны из больниц, сообщает госкомитет по здравоохранению.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об уверенном снижении числа новых заражений смертельным коронавирусом в Китае. Эксперты обнаружили, что эпидемия нового типа коронавируса COVID-19 достигла своего пика и начала снижаться. По его словам, ДНК коронавируса не претерпел особых изменений. Специалисты также предположили, что предпринятые китайскими властями меры предотвратили возникновение пандемии.

На данный момент известно о шести случаях заражения коронавирусом в России. Как выяснили специалисты по кибербезопасности компании Group-IB, фейковые сообщения о массовом заражении москвичей коронавирусом атакуют самую восприимчивую аудиторию. В интернете распространяется информация о том, что власти якобы скрывают данные о массовом заражении москвичей коронавирусом COVID-19. Голосовое сообщение о 20 тыс. зараженных в столице появилось в мессенджере WhatsApp и соцсети «ВКонтакте». В первую очередь атака направлена «на самую восприимчивую аудиторию» — группы в мессенджерах при детских садах, школах, форумы мам и пр.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.