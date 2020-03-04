Снегоуборочные машины в Петербурге приспосабливаются к погоде

Снегоуборочные машины в Петербурге приспосабливаются к погоде
Фото уборки дорог Петербурга прошлых лет. Фото: Baltphoto

Зима в этом году покинула Северную столицу, не успев начаться. Последние дни установилась уверенная плюсовая температура и на дорогах растаяли остатки снега.

Тем не менее, дорожные службы Петербурга решили, что необходимо оправдывать наличие снегоуборочной техники, которая всю зиму ждала своего часа. Утром среды, 4 марта, несмотря на слякоть и тепло, на улицы города на Неве вышли машины спецтехники. В этот раз щёточные и плужные машины, вероятно, используют для других целей, считает «Мойка78».

Скорее всего, поливая мокрые улицы предназначенными для снега и льда реагентами и водой, снегоуборочная техника создает «эффект чистого города» или эффект активной работы дорожных служб.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что финнов удивил российский железнодорожный состав для уборки снега.

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