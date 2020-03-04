Площади обанкротившейся стройбазы «Рыбинская» уйдут с молотка за 600 млн

Площади обанкротившейся стройбазы &#171;Рыбинская&#187; уйдут с молотка за 600 млн
Указанное имущество имеет обременение в пользу конкурсного кредитора – ООО «Лада-Центр». Фото: pixabay.com

Бывшее имущество стройбазы «Рыбинская» в рамках дела о банкротстве продадут на аукционе за 605 миллионов рублей.

Под продажу попали административное здание, площадью 9 996,5 «квадратов» и магазин на проспекте Энергетиков в 12 352,9 квадратных метров. Средства, вырученные от продажи имущества пойдут в счет погашения кредита, который ООО «Стройбаза «Рыбинская» получила от ВТБ на, собственно, строительство объектов.

Кредитно-финансовая организация обеспечила компанию деньгами в 2014 году сроком на семь лет, однако уже в следующем году «Рыбинскую» признали банкротом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала что под аукционную продажу попал бизнес-центр «Монблан», располагающийся на Выборгской стороне в Северной столице. Торги состоятся 13 апреля. У этого лота все более радужно, на продажу выставлен фактически действующий бизнес.

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