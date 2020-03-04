Ленобласть изымает территории для строительства ТПУ «Девяткино»

Планируется, что к 2023 году на ТПУ появятся первые объекты: торговый центр и автовокзал. Фото: pixabay.com

Планируется, что к 2023 году на ТПУ появятся первые объекты: торговый центр и автовокзал. Фото: pixabay.com

Власти Ленинградской области изымают земельные участки для строительства транспортном-пересадочного узла «Девяткино».

Это коснулось территорий Всеволожского района Ленобласти, а также предприятия «Племзавод «Ручьи», расположенного на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге. В общей сложности правительство 47 региона планирует изъять 14 тысяч «квадратов». Глава Ленобласти Александр Дрозденко уже подписал соответствующее распоряжение.

ТПУ «Девяткино», который появится в Мурино, будет включать в себя ж/д станцию, междугородный и международный автобусный вокзалы, станцию метро «Девяткино» и многочисленные коммерческие объекты рядом. ТПУ планировали завершить к 2018 году, однако сроки сдвинулись до 2035-го.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об отсрочке строительства транспортного обхода в Мурино.