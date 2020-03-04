В Василеостровском районе мошенник обманул студента из Китая, продав ему чужую «Ауди»

В Василеостровском районе мошенник обманул студента из Китая, продав ему чужую &#171;Ауди&#187;
"Ауди", вероятно, вернулаьс к настоящему владельцу. Фото: pixabay.com

В полицию обратился 23-летний студент из Китая, обучающийся в Петербурге. Он заявил об исчезновении недавно купленной им «Ауди А4».

Выяснилось, что 27 февраля 2020 года молодой человек в устной форме договорился с неким мужчиной о приобретении автомобиля за 500 тысяч рублей. После совершения сделки он забрал машину и утром 3 марта обнаружил её отсутствие возле одного из домов по улице Кораблестроителей, где было оставлено транспортное средство.

Правоохранителям удалось узнать, что авто перешло студенту после того, как он перечислил аванс, 300 тысяч рублей, на счет малознакомого продавца. Еще 200 тысяч пострадавший должен был отдать после переоформления машины. Однако оказалось, что «Ауди» является чужим имуществом, и предприимчивый делец в ночь на 3 марта забрал автомобиль, не думая возвращать полученные 300 тысяч. Полиция разыскивает мошенника.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилая петербурженка заплатила полмиллиона за очистку компьютера от вируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Василеостровский район мошенничество санкт-петербург студент
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С петербургской организации взыскали почти миллион рублей штрафов ГИБДД
Ограбивших в Мурино двух мужчин задержали
Блогер Диденко назвала время смерти своего мужа «подарком»
Жителей Ленобласти предупреждают о финансовой пирамиде под видом онлайн-игры
Четверо избили и ограбили сантехника на Будапештской
На Косыгина грузовик снес ограждение и вылетел на встречку
Власти России ввели временный запрет на вывоз из страны некоторых ...
Продажу алкоголя в барах-«наливайках» могут ограничить по времени