В Василеостровском районе мошенник обманул студента из Китая, продав ему чужую «Ауди»

В полицию обратился 23-летний студент из Китая, обучающийся в Петербурге. Он заявил об исчезновении недавно купленной им «Ауди А4».

Выяснилось, что 27 февраля 2020 года молодой человек в устной форме договорился с неким мужчиной о приобретении автомобиля за 500 тысяч рублей. После совершения сделки он забрал машину и утром 3 марта обнаружил её отсутствие возле одного из домов по улице Кораблестроителей, где было оставлено транспортное средство.

Правоохранителям удалось узнать, что авто перешло студенту после того, как он перечислил аванс, 300 тысяч рублей, на счет малознакомого продавца. Еще 200 тысяч пострадавший должен был отдать после переоформления машины. Однако оказалось, что «Ауди» является чужим имуществом, и предприимчивый делец в ночь на 3 марта забрал автомобиль, не думая возвращать полученные 300 тысяч. Полиция разыскивает мошенника.

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