Власти России ввели временный запрет на вывоз из страны некоторых медицинских изделий

Власти России ввели временный запрет на вывоз из страны некоторых медицинских изделий
Запрет ввели в рамках борьбы с коронавирусом. Фото: pixabay.com

В список медицинских изделий, попавших под запрет на вывоз, вошли и медицинские маски, приобретшие сейчас особую популярность.

В тексте постановления, появившемся в среду, 4 марта, на сайте кабмина, оговаривается, что запрет не включает в себя гуманитарную помощь и одноразовые товары, использующиеся для личного пользования. Помимо медицинских масок в перечне оказались вата, марля, бахилы, одноразовые костюмы и комбинезоны химической защиты, респираторы и очки, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства и другие медицинские изделия.

Это решение стало следствием борьбы с эпидемией коронавируса. Запрет будет действовать до 1 июня 2020 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что наименьшую опасность коронавирус представляет для детей. Они заражаются реже других возрастных категорий, благодаря особенностям иммунной системы.

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