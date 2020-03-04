На Косыгина грузовик снес ограждение и вылетел на встречку

На Косыгина грузовик снес ограждение и вылетел на встречку
Причины ДТП устанавливаются. Фото: vk.com/spb_today

Утром 4 марта на Косыгина произошло ДТП с участием грузовика.

Очевидцы рассказали, что дорожный инцидент произошел возле дома №32. Водитель, управляя грузовым автомобилем, не справился с управлением и проломив разделительное ограждение выехал на полосу встречного движения.

«На Косыгина 32 грузовик проломив забор вылетел на встречку», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. В районе ДТП образовалась пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россия заявила о сращивании постов Турции и позиций террористов в Идлибе
С петербургской организации взыскали почти миллион рублей штрафов ГИБДД
Ограбивших в Мурино двух мужчин задержали
Блогер Диденко назвала время смерти своего мужа «подарком»
Жителей Ленобласти предупреждают о финансовой пирамиде под видом онлайн-игры
Четверо избили и ограбили сантехника на Будапештской
На Косыгина грузовик снес ограждение и вылетел на встречку
Власти России ввели временный запрет на вывоз из страны некоторых ...