В Госдуме отклонили поправку о закреплении пенсионного возраста в Конституции

Госдума отклонила поправки, предложенные депутатами фракций «Справедливая Россия» и КПРФ. Согласно поправкам, на пенсию мужчины имели бы право выходить в 60 лет, а женщины в 55 лет.

Предлагалось также закрепить в Конституции возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов, сообщает РИА «Новости».

Накануне президент России внес поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. В поправках Путина есть упоминание Бога и определение брака «как союза мужчины и женщины». Фраза «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога…» будет соседствовать с формулировками о том, что Россия — светское государство и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Президент также предлагает указать, что Россия «чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды».

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений.

Ранее опрос ВЦИОМ зафиксировал в целом высокую поддержку предложений Владимира Путина по конституционным изменениям. Меньше всего они понравились жителям Москвы и Санкт-Петербурга, а также молодежи.

Наибольшую поддержку получили предложения социального характера: об обязательной регулярной индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат (91% опрошенных) и о фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума (90%).

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.