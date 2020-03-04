Путин связал падение реальных доходов россиян с нефтью

Снижение реальных доходов россиян президент РФ Владимир Путин объяснил резким падение цен на энергоносители.

«Меня очень беспокоит то, что такая стагнация произошла в реальных доходах населения. Ну объяснение есть, прежде всего оно связано с резким падением цен на энергоносители», — сказал Путин в интервью ТАСС.

Он добавил, что доходы населения росли, когда стоимость нефти была более 100 долларов за баррель. На фоне снижения цены до 60 долларов за баррель произошло падение доходов.

Путин подчеркнул, что Россия постепенно уходит от нефтезависимости. Доля не нефтегазовых доходов растет. Однако процесс этот требует времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России обещают рост реальных доходов на 1,5% в 2020 году, а также рост зарплат на 2,3%. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.