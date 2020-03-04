На трех подземных переходах улицы Савушкина появится новая разметка и маркировка

Окончание работ намечено на 2-й квартал 2020 года. Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"

Окончание работ намечено на 2-й квартал 2020 года. Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"

Сотрудники «Мостотреста» приступили к обновлению контрастной маркировки и установке тактильной разметки трех подземных переходов на улице Савушкина.

Ремонтные работы коснутся переходов возле Школьной, Туристской и Яхтенной улиц, сообщили в предприятии. На лестничных спусках будут заменены контрастные маркировки лестничных спусков и обустроены новые тактильные указатели, который будет оповещать о близости подземного перехода.

На данный момент работники «Мостотреста» разместили контрастные маркировки внутри подземного тоннеля перехода и установили знаки с дополнительной информацией, чтобы облегчить ориентацию в пространстве для пешеходов. Окончание работ намечено на второй квартал 2020 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Газпром» может взять на себя благоустройство станции метро «Новокрестовская».