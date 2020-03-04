В учебный центр Петербурга прибыл первый женский экипаж патрульного катера «Раптор»

В первую очередь, экипаж будет изучать технические характеристики и средства патрульного катера. Кроме того, в учебном центре проводится отработка навыков управления плавсредством.

О том, что первый полностью женский экипаж патрульного катера типа «Раптор» прибыл для прохождения обучения в специализированный Объединенный центр в Северной столице в среду, 4 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ. Экспериментальная женская команда из трех человек сформирована на базе Черноморского флота.

Комплексная подготовка команды в учебном центре в Петербурге продлится до 27 апреля. К плановым тренировкам члены экипажа приступят в ближайшее время.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о старте боевых испытаний дизель-электрической подлодки, получившей имя «Волхов». Испытания подлодки, построенной на базе «Адмиралтейских верфей», будут длиться три месяца.