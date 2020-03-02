В Петербурге начались испытания боевой подлодки «Волхов»

В Северной столице начались швартовые испытания дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Волхов». Они продлятся три месяца. За это время специалисты проведут проверку всех систем, устройств и механизмов корабля.

Особое внимание будет уделено навигационной системе, комплексу связи, общекорабельным системам, системам управления, комплексу торпедно-ракетного вооружения и гидроакустическому комплексу.

Как сообщила пресс-служба «Адмиралтейских верфей», после подлодка сможет отправиться на заводские ходовые и государственные испытания.

Подлодка «Волхов» является второй в серии из шести кораблей, строительством которых занимается АО «Адмиралтейские Верфи» для Тихоокеанского флота РФ. Корабль заложен в 2017 году, а в декабре 2019 года спущен на воду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о первом пуске подлодки «Князь Владимир» баллистической ракеты «Булава».