В Петербурге задержали пятерых членов преступной группировки по подозрению в похищении человека

В Петербурге следственными органами СК РФ расследуется уголовное дело возбужденное по факту похищение человека.

В ходе розыска правоохранителям удалось задержать 5 членов этнической организованной преступной группы.

Преступный инцидент произошел 24 апреля 2017 года около одного из домов Тихоокеанской улице. По данным следствия, подозреваемые представились 33-летнему мужчине сотрудниками полиции. После они продемонстрировали предметы, похожие на пистолет и электрошокер, и под угрозой применения физической силы и убийства его родственников заставили сесть в машину.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу, злоумышленники увезли жертву в неизвестном направлении, где жестоко избили, требуя передать им 50 тыс. за освобождение.

В тот же день мужчина смог самостоятельно освободиться и обратился с заявлением в полицию.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы активно обсуждают, как инспектор ДПС помог «прикурить» таксисту на Гостинке.