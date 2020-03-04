Петербуржцы активно обсуждают, как инспектор ДПС помог «прикурить» таксисту на Гостинке

Петербуржцы активно обсуждают кадры, опубликованные в социальной сети, на которых инспектор ДПС помогает «прикурить» таксисту.

Инцидент произошел в среду, 4 марта, у Гостиного двора. Фотографии с места событий появились в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных кадрах в «ВКонтакте» видно, что сотрудник помогает водителю «Яндекс.Такси» подзарядить аккумулятор на Садовой улице. «Минутка доброты в ленту», — написал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев возмутил водитель Audi, который бросил машину посреди дороги.