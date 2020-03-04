«Ждали всей улицей: петербуржец бросил Audi посреди дороги на Конюшенной и пошел по магазинам

&#171;Ждали всей улицей: петербуржец бросил Audi посреди дороги на Конюшенной и пошел по магазинам
Водитель бросил иномарку посреди дороги. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В Северной столице автомобилисты в социальных сетях обрушились с критикой на «мастера парковки», который оставил Audi в центе города.

Обо всем стало известно в среду, 4 марта. По словам очевидцев, владелец иномарки бросил легковушку на Большой Конюшенной улице и ушел «по магазинам».

Как отмечают пользователи соцсети «ВКонтакте» , водитель даже не удосужился оставить на лобовом стекле номер телефона для связи.

«Ждали всей улицей около 15 минут», — написал подписчик группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре в Киришах. Спасатели за полчаса потушили огонь в квартире.

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