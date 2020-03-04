Пожарные за полчаса потушили квартиру в Киришах

В Киришском районе спасатели тушили пожар в квартире. На ликвидацию огня потребовалось 30 минут.

О возгорании стало известно сегодня, 4 марта, в 12:07. В часть поступил сигнал о пожаре в доме на улице Энергетиков. К месту происшествия незамедлительно выехали 12 сотрудников на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Ленобласти, обстановка квартиры горела на площади пяти квадратных метров.

К 12:36 пожар был ликвидирован. Причины возгорания пока неизвестны.

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