Алексей Панин ответил на слухи о его переезде из России

Алексей Панин ответил на слухи о его переезде из России
Актер Алексей Панин. Фото: instagram.com/actor_ap

Российский актер Алексей Панин рассказал, что сообщения СМИ о его возможно переезде за границу в ближайшее время не являются правдивыми.

«СМИ переворачивают с ног на голову, люди слушают мои слова и не слышат, я не говорил об этом», — заявил Панин в беседе с «Мойкой78«.

Панин отметил, что на данный момент у него нет возможности собраться и уехать на ПМЖ за границу по причине того, что его 12-летняя дочь учится в российской школе. По словам артиста, он давно хочет переехать из России и он планирует осуществить это в будущем, однако, это произойдет «не сегодня и не завтра».

Стоит отметить, что первым о переезде актера за границу рассказал блогер Илья Варламов в своем блоге. Как рассказал Варламов, артист собирался уехать в Испанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Панина задела шутка Харламова про собак.

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