В Кировском районе фура развернулась в легковушку и заблокировала проезд

В Кировском районе Северной столицы водитель фуры пытался совершить разворот, но не заметил легковой автомобиль. В результате маневр привел к столкновению, а кузов заблокировал всю проезжую часть.

Все случилось сегодня, 4 марта. По словам очевидцев, большегруз заблокировал проезд от проспекта Маршала Жукова до Турухтанных островов.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте» видно, что столкновение было несильным и в аварии никто не пострадал.

К настоящему моменту участники аварии уже освободили проезжую часть и движение не затруднено.

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