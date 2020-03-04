Прокуратура встала на защиту петербуржцев, которым не выплатили зарплаты

Прокуратура встала на защиту петербуржцев, которым не выплатили зарплаты
Прокуратура внесла представление. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «ПТФ Скат».

В ходе визита сотрудники выяснили, что в нарушение закона общество не выплатило заработную плату работнику за январь-февраль настоящего года. Кроме того, организация выплачивала 4 работникам заработную плату в размере меньшем, чем предусмотрено МРОТ по городу.

Как сообщили в прокуратуре города, по результатам проверки было внесено представление в адрес руководителя организации.

Ситуация с выплатой заработной платы находится на контроле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге огласили приговор виновнику смертельной аварии на КАД.

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Прокуратура встала на защиту петербуржцев, которым не выплатили зарплаты