В Петербурге огласили приговор виновнику смертельной аварии на КАД

В Северной столице Красносельский районный суд огласил приговор в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в смертельном ДТП на Кольцевой автодороге.

Трагический инцидент произошел днем 3 июля 2018 года на КАД. По данным следствия, подсудимый за рулем грузового авто Volvo, принадлежащим ООО «Леноблтранс», врезался в стоявший на «аварийке» Hyundai Solaris.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, в результате произошедшего водитель легковушки скончался в больнице, а пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.

Подсудимый вину полностью признал. Суд назначил ему 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года и лишил права управлять транспортным средством сроком на 1,5 года.

Кроме того, суд взыскал с организации в пользу погибшего 800 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда, 50 тыс. рублей в счет компенсации расходов на юриста, а также 500 тыс. рублей в пользу пострадавшей в ДТП в счет компенсации морального вреда.

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