В Москве уволился директор школы, в которой ученики получили ожоги глаз

Директор школы на северо-востоке Москвы, где ученики первого класса ушли домой с ожогами лица и глаз от кварцевой лампы, уволился с должности.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на столичный департамент образования, инцидент произошел в понедельник утром, 2 марта. Учительница забыла выключить кварцевую лампу к началу урока, в результате чего более 20 детей обратились в больницу с ожогом роговицы. Педагога также уволят.

Издание отмечает, что школьный директор признал свою ответственность за произошедшее и решил уволиться из учебного заведения. Приказ о его увольнении уже подписан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ульяновске школьник пытался зарезать учительницу ножом.