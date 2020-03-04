В Москве уволился директор школы, в которой ученики получили ожоги глаз

В Москве уволился директор школы, в которой ученики получили ожоги глаз
Пострадали 25 школьников. Фото: pixabay

Директор школы на северо-востоке Москвы, где ученики первого класса ушли домой с ожогами лица и глаз от кварцевой лампы, уволился с должности.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на столичный департамент образования, инцидент произошел в понедельник утром, 2 марта. Учительница забыла выключить кварцевую лампу к началу урока, в результате чего более 20 детей обратились в больницу с ожогом роговицы. Педагога также уволят.

Издание отмечает, что школьный директор признал свою ответственность за произошедшее и решил уволиться из учебного заведения. Приказ о его увольнении уже подписан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ульяновске школьник пытался зарезать учительницу ножом.

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В Москве уволился директор школы, в которой ученики получили ожоги глаз