В Ленобласти ветеран Григорий Строило отпраздновал 100-летний юбилей

В Ленобласти ветеран Григорий Строило отпраздновал 100-летний юбилей
Ветерана пришел поздравить губернатор Дрозденко. Фото: ЛенТВ24

Его приехал поздравить губернатор Александр Дрозденко.

Об этом стало известно сегодня, 4 марта. Обо всем сообщает ЛенТВ24. В эту среду ветеран Великой Отечественной войны Григорий Строило принимал гостей – ему исполнилось 100 лет. Среди гостей был и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он преподнес юбиляру новый слуховой аппарат, чайный сервиз и скатерть. Гости сели за стол, выпили чай и поели пироги.

Строило рассказал, что прошел всю войну – от Минска до Польши. Большую часть жизни он прожил в Краснодарском крае, но 15 лет назад переехал во Всеволожский район к внучке.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов вручил 12 юбилейных медалей ветеранам и блокадникам. Всего юбилейные медали в 2020 году получат 104 тыс. петербургских ветеранов.

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В Ленобласти ветеран Григорий Строило отпраздновал 100-летний юбилей
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