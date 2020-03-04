Пострадавшие пассажиры перевернувшегося в Ленобласти автобуса рассказали о последствиях ДТП

Пострадавшие пассажиры перевернувшегося в Ленобласти автобуса рассказали о последствиях ДТП
Место ДТП. Фото Фото: управление МЧС России по Ленинградской области

В Бокситогорском районе Ленинградской области 26 февраля перевернулся междугородний автобус, в котором находились 11 пассажиров. Транспорт направлялся из Петербурга в Череповец.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24», все произошло днем на 10 километре дороги «Бокситогорск — Батьково». Водитель автобуса Volvo превысил скорость и не справился с управлением. Транспорт занесло на мокром снегу и автобус перевернулся.

Две пассажирки, которых госпитализировали с тяжелыми травмами, попросили телеканал предать огласке последствия ДТП. Обе все еще лежат в больнице в Пикалево. По словам одной из них, после аварии перевозчик «СКСавто» забыл про потерпевших.

После аварии госпитализированных посетили только сотрудники ДПС, а компания даже не пыталась выйти на связь.

«Автобус главное, что вечером быстренько увезли с места аварии, а про людей забыли», — написала пострадавшая.

В управлении ГИБДД телеканалу сообщили, что правоохранители проводят административное расследование по факту произошедшего.

Видео: ЛенТВ24

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Пассажира госпитализировали.

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