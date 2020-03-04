«В кадре одни девушки»: два ДТП случились одновременно на Коллонтай

Петербуржцы жалуются на огромное количество аварий с начала весны.

Об этом стало известно сегодня, 4 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на углу Дальневосточного и Коллонтай. Там одновременно произошли две аварии – участником одной стала машина «Яндекс.Такси», а другого маршрутка. Непонятно, как именно случилось ДТП и что стало его причиной.

Подписчики отметили, что в кадре находятся одни девушки – так им хотя бы не скучно.

«Походу 8-е марта уже наступило»,

— пишет один из них.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ветеранов пешеход бежал на «красный» и был сбит. Мужчина не подождал пару секунд, что стоило ему здоровья. В каком он состоянии – не уточняется.