На Ветеранов пешеход бежал на «красный» и был сбит

Пока непонятно, кто все-таки виноват в аварии. Фото: https://vk.com/spb_today

Пока непонятно, кто все-таки виноват в аварии. Фото: https://vk.com/spb_today

Мужчина не подождал пару секунд, что стоило ему здоровья. В каком он состоянии – не уточняется.

Все случилось сегодня, 4 марта. Обо всем сообщают очевидцы в социальных сетях, а также «Мегаполис». Авария произошла на проспекте Ветераном – там пешеход не подождал пару секунд и побежал, чтобы успеть на троллейбус. В результате его сбил автомобиль. Не уточняется, в каком состоянии находится травмированный и остался ли он жив.

Разглядывая происходящее на видео с камер наблюдения, пользователи «Вконтакте» отметили, что не все так однозначно – вероятно, водитель машины все-таки виноват, потому что в момент столкновения горел «зеленый».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пострадавшие пассажиры перевернувшегося в Ленобласти автобуса рассказали о последствиях ДТП.