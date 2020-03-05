Спасатель объяснил, почему у участников вечеринки в бане не было шансов выжить

Бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн объяснил, почему у участников вечеринке в банном комплексе Москвы, обернувшейся трагедией, не было шансов остаться в живых.

По его словам, отравление углекислым газом, который выделяется при контакте сухого льда с водой, это верная смерть.

«Несколько полных вдохов углекислого газа это смерть», — сказал Гофштейн.

Он добавил, что в таких случаях людей откачать невозможно, при этом есть методика вентиляции легких, однако для этого нужно, чтобы быстро пришла помощь и наличие специального оборудования.

«А пока доедут, пока довезут — шансов у них не было», — отметил эксперт.

Он также добавил, что возможность остаться в живых исчезла, как только они начали дышать углекислым газом.

Страшное происшествие произошло 28 февраля во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко. В результате трагедии скончались три человека, в том числе ее муж. В СК возбудили уголовное дело по статье УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Диденко и ее друзья проводили время в банном комплексе в Москве. В один из бассейнов высыпали сухой лед, который был сюрпризом для именинницы, после чего люди начали туда прыгать. Произошла химическая реакция и сильное дымообразование. В результате все закончилось трагедией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что блогер Екатерина Диденко отмечала свой день рождения в кругу друзей, когда произошло страшное. Двое гостей получили ожоги от сухого льда, который засыпали в бассейн банного комплекса.