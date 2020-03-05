Полиция нагрянула на овощебазу на Софийской и на рынок на Салова

На рынке выявили незаконную продажу табачной продукции. Фото: ГУ МВД по Петербургу

На рынке выявили незаконную продажу табачной продукции. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Петербургские полицейские провели профилактический рейд во Фрунзенском районе Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД, накануне, 4 марта, правоохранители проверили овощебазу на Софийской улице и оптовый рынок на улице Салова для пресечения административных правонарушений.

Во время рейда полиция проверила документы у нескольких сотен мигрантов, из которых 70 человек доставили в отделы для составления административного протокола за нарушение миграционного законодательства.

Вместе с тем, на рынке выявили незаконную продажу табачной продукции — пачки продавались без акцизных марок. Всего было изъято 2,5 тыс. блоков сигарет. Открыто административное дело.

На территории рынка также выявили ряд нарушений ПДД водителями и велосипедистами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ходе рейда по Петербургу и Ленобласти сотрудники ГИБДД выявили 50 нетрезвых водителей.