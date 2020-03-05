В Калининском районе мужчина насмерть забил свою мать

Петербургская полиция задержала жителя Калининского района по подозрению в убийстве собственной матери.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне утром, 4 марта, номер 112 набрала петербурженка и сообщила, что ее племянник убил свою мать в квартире дома №9 по улице Черкасова.

Полиция оперативно прибыла на указанный адрес и обнаружила там труп 53-летней женщины. На месте был задержан ее 30-летний сын, который во время пьяной ссоры руками и ногами избил свою мать. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм.

На подозреваемого открыли дело по статье «Убийство». Мужчина задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после погони на Колтушском водитель и его сын избили сотрудников ГИБДД.