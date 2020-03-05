«Адмиралтейские верфи» ищут 500 новых рабочих за зарплату в 90 тысяч рублей

Петербургское судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи» объявили масштабный набор судостроителей. Предприятие готово нанять 500 человек.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, в этом году более 200 человек пройдут целевое производственное обучение. Обучающимся будут платить по 30 тысяч рублей в месяц. По причине высокой загрузки в этом году на работу примут более 500 рабочих судостроительных специальностей.

Первые группы учеников уже начали заниматься. Сейчас предприятие обучает 80 человек. Будущие работники изучают профессии газорезчика, сборщика-достройщика судового, трубопроводчика судового, гуммировщика и сборщика корпусов металлических судов.

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