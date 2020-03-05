На перекрестке Блюхера и Замшина Qashqai врезался в Volvo

В четверг, 5 марта на повороте с проспекта Маршала Блюхера на Замшину улицу произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, на перекрестке водитель, управляя автомобилем марки Volvo врезался в Nissan Qashqai. Остальные участники ДТП вынуждены объезжать место ДТП.

«Поворачивая налево с проспекта Маршала Блюхера на Замшину улицу, Вольво ударил сзади Кашкай, встали посеред перекрёстка. Объезжать их не очень удобно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП на участке образовалась небольшая пробка.

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