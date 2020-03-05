На перекрестке Блюхера и Замшина Qashqai врезался в Volvo

На перекрестке Блюхера и Замшина Qashqai врезался в Volvo
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В четверг, 5 марта на повороте с проспекта Маршала Блюхера на Замшину улицу произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, на перекрестке водитель, управляя автомобилем марки Volvo врезался в Nissan Qashqai. Остальные участники ДТП вынуждены объезжать место ДТП.

«Поворачивая налево с проспекта Маршала Блюхера на Замшину улицу, Вольво ударил сзади Кашкай, встали посеред перекрёстка. Объезжать их не очень удобно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП на участке образовалась небольшая пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Осужденный экс-глава «Ленэнерго» теперь работает в «Полис ...
Довыборы на место скончавшегося депутата пройдут в Петербурге
Старинный особняк рядом с Исаакиевским собором собираются продать
В Петербурге появятся новые остановки общественного транспорта
Петербуржец, изготавливающий наркотики в домашней лаборатории, окажется на ...
Сладкое ДТП: на КАД перевернувшийся грузовик с сахаром занял три полосы
Жительница Тихвина с ножом напала на своего сожителя
Устроивший ДТП на Петрозаводском шоссе лихач «под кайфом» ...