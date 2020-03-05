Электрички изменят расписание в период мартовских праздников

В Санкт-Петербурге и Ленобласти изменится расписание движения пригородных поездов на грядущих выходных в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта.

Как сообщили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» в субботу и воскресенье, 7 и 8 марта, пригородные электрики будут курсировать по территории Петербурга и Ленобласти по субботнему графику. А в понедельник, 9 марта, поезда будут ходить по графику воскресенья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург оказался в тройке лидеров для туристов в мартовские праздники.