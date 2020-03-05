Электрички изменят расписание в период мартовских праздников

Электрички изменят расписание в период мартовских праздников
Электричка. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Санкт-Петербурге и Ленобласти изменится расписание движения пригородных поездов на грядущих выходных в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта.

Как сообщили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» в субботу и воскресенье, 7 и 8 марта, пригородные электрики будут курсировать по территории Петербурга и Ленобласти по субботнему графику. А в понедельник, 9 марта, поезда будут ходить по графику воскресенья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург оказался в тройке лидеров для туристов в мартовские праздники.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
8 марта выходные ленобласть новости спб электрички
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Муфтий Дагестана считает справедливым упоминание Бога в Конституции
Трамвай «Чижик» отпразднует свой 2-ой день рождения в марте
Голунова направят на психиатрическую экспертизу по требованию СК
В Колпино нашли школьника, который ушел из дома и был объявлен в розыск
В Пушкине выявлены нарушения при эксплуатации памятника «Усадебный дом ...
Коллекторы узнали, почему россияне допускают просрочки по кредитам
На Бухарестской улице произошло массовое ДТП
На самолете, летевшем из Петербурга в Симферополь, не обнаружили взрывного ...