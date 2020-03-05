Сдвоенные «Ласточки» будут курсировать до Волховстроя и Великого Новгорода на мартовские праздники

Пригородные поезда «Ласточка будут ходить до Волховстроя и Великого Новгорода сдвоенными составами в период мартовских праздников.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», в период длинных выходных в связи с празднованием Международного женского дня (8 марта) с 6 по 9 марта будет вдвое увеличено количество вагонов пригородных «Ласточек». Речь идет о поездах, курсирующих из Петербурга в Волховстрой и Великий Новгород.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что электрички изменят расписание в период мартовских праздников.