Сдвоенные «Ласточки» будут курсировать до Волховстроя и Великого Новгорода на мартовские праздники

Сдвоенные &#171;Ласточки&#187; будут курсировать до Волховстроя и Великого Новгорода на мартовские праздники
Электропоезд "Ласточка". Фото: flickr

Пригородные поезда «Ласточка будут ходить до Волховстроя и Великого Новгорода сдвоенными составами в период мартовских праздников.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», в период длинных выходных в связи с празднованием Международного женского дня (8 марта) с 6 по 9 марта будет вдвое увеличено количество вагонов пригородных «Ласточек». Речь идет о поездах, курсирующих из Петербурга в Волховстрой и Великий Новгород.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что электрички изменят расписание в период мартовских праздников.

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