В Петербурге поменяли планы на развитие «Горской»

В Петербурге поменяли планы на развитие &#171;Горской&#187;
Финский залив. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

В Петербурге потенциальные инвесторы обсуждают новую, более масштабную, концепцию развития берега Финского залива около станции Горская в Лисьем Носу.

Как сообщает «Московский Комсомолец», ранее Смольный одобрил перевод бывшей стройплощадки КЗС «Горская» в зону деловой застройки.

Новый проект «Горской» подразумевает строительство на берегу Финского залива более 1 миллиона квадратных метров недвижимости. Речь идет об участке береговой линии от «Лахта-Центра» до дамбы.

На берегу собираются построить развлекательные зоны с названиями «Деревня Русь» и «Российская империя», а также большой гостиничный кластер на десять тысяч номеров.

«Исторические зоны» будут построены одновременно с первыми 2300 номерами. На втором этапе к Горской добавится еще 27 гектаров коммерческих площадей и еще 1600 отельных номеров. На заключительном этапе здесь построят яхтенные марины и морской вокзал, а также последние 5000 номеров.

Смольный надеется получить от инвесторов порядка 80 млрд рублей на все этапы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подрядчик ответил на жалобы рабочих «Лахта Центра».

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