Контрабандист пытался провезти из Европы картины и посуду

Псковская таможня предотвратила контрабанду картин и произведений декоративно-прикладного искусства, часть из которых признаны культурными ценностями.

Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении, россиянин ввез через таможенный пост Лудонка Псковской таможни на российско-латвийской границе картины, статуэтки, предметы интерьера и посуду. При этом он не предъявил таможенному контролю документы на товар. По словам мужчины, все эти предметы ему подарили. Таможенники решили отправить товар на искусствоведческую экспертизу.

Оказалось, что 14 из 27 предметов являются культурными ценностями, как произведения, созданные более полувека назад.

Рыночную стоимость культурных ценностей оценили в 153 тысячи рублей.

Против мужчины открыли уголовное дело по факту контрабандного перемещения предметов, относящихся к категории культурных ценностей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таможня сожгла 149 килограмм деликатесов.